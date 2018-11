Wie der Ex-Banker zum Beizer wird

Eins stellt Florian Rau schon zu Beginn klar: «Ich will keine Suffkumpane in meinem Café.» Was sich nach arroganter Unflätigkeit anhört, begründet der 41-Jährige aber kurze Zeit später. Er wolle nicht um alles in der Welt eine Beiz eröffnen, sondern dies sei eine Begleiterscheinung der Oldtimersammlung, die er seit einem guten Jahr in Wasen ausstellt.