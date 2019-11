Widerstand gegen die Flachdächer

«Das Flachdach ist in unseren Breitengraden nicht so verbreitet, obwohl es schon in der Antike gebaut wurde», erläutert Gäumann. Andernorts, beispielsweise im Süden, komme dafür ein Steildach weniger oder gar nicht vor. Gäumann stellt klar: «Aus raumplanerischer Sicht gibt es für beide Dachformen keinerlei Bedenken.»

Acht Eingaben auf der Gemeinde

Markus Hottenberg hat gegen das Projekt mithilfe eines Anwalts zusammen mit drei Parteien eine Sammeleinsprache eingereicht. Dem Schreiben legte er ein rund 100-seitiges Büchlein bei, in dem er seine Argumente darlegt. Zudem ging er in der Nachbarschaft von Haus zu Haus und versuchte, andere zu einer Einsprache zu bewegen.

«Wir sind kampfbereit», sagt Hottenberg, der als Verkaufsberater in einer Baumaterialfirma arbeitet. Er weiss, dass es deshalb in der Aussenwahrnehmung so rüberkommen könnte, als ob er mit seinem Engagement gegen die Überbauung im Tannschachen primär aus beruflichen und finanziellen Gründen handle. Das sei indes überhaupt nicht der Fall, versichert Hottenberg. «Ich setze mich ein, weil mir Rüderswil am Herzen liegt und das Ortsbild nicht zerstört werden darf.»

Am 28. Oktober ist die Einsprachefrist gegen die Änderung des Zonenplans und des Baureglements abgelaufen. Auf der Gemeinde sind total acht Eingaben (bestehend aus Einsprachen und Rechtsverwahrungen) eingegangen.

Laut Gemeindeschreiberin Brigitte Leuenberger könnten aber zu genauen Inhalten der Beanstandungen zurzeit keine Angaben gemacht werden, da diese zuerst detailliert ausgewertet werden müssten. Es seien allerdings verschiedene Dinge beanstandet worden. Nun sollen die Eingaben durch die Gemeindebehörde, den Bauherrn sowie das Planungsbüro ausgewertet werden.

Im Anschluss finden mit den Beteiligten Einspracheverhandlungen statt. Ein genauer Zeitplan dafür steht noch nicht fest, es ist aber äusserst unwahrscheinlich, dass die ursprünglich auf den 9. Februar angesetzte Urnenabstimmung wie geplant wird stattfinden können.