Werkhof: Volk stimmt im Mai ab

Im Frühling könnte das Volk wieder zum Zug kommen: Vorgesehen sei, dass die Stimmbürger am 19. Mai nächsten Jahres über das überarbeitete Projekt zum Neubau Gemeindewerkhof in Kirchberg an der Urne entscheiden. Dies sagte Gemeinderatspräsidentin Marianne Nyffenegger an der Gemeindeversammlung vom Montag, zu der nur 65 Stimmberechtigte (1,58 Prozent) kamen. Angedacht ist eine Kombination des Werkhofes mit einer allfälligen Heizzentrale.