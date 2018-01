Wer im Bus mitfahren will, muss leuchten

Sechsmal ist es in den letzten drei Monaten schon vor­gekommen. Sechs Personen standen frühmorgens oder spätabends an einer Bushaltestelle, warteten auf die bezahlte Mitfahrgelegenheit, freuten sich, als das beheizte Gefährt auftauchte – und mussten zuschauen, wie es ohne Halt an ihnen vorbeibrauste.

Man möchte nicht wissen, was die Leute für Wörter fanden, als sie einsam und verlassen unter dem Schild standen, das doch deutlich mit «Bushaltestelle» an­geschrieben war. Denn der Fahrplan, der an der gleichen Stange hängt, ist kaum dazu angetan, den aufwallenden Zorn zu be­sänftigen. In der Regel verkehren die BLS-Busse auf dem Land nicht viel häufiger als einmal pro Stunde.

Der stehen gelassene Fahrgast hat nun drei Möglichkeiten: Er kann eine Stunde lang frieren und hoffen, dass der nächste Buschauffeur anhalten wird. Er kann sich aber auch zu Fuss auf den Weg machen. Oder er kann das Handy zücken und einen privaten Transport organisieren.

Trägt er aber tatsächlich ein Handy auf sich, dann hätte er das Zücken desselben gescheiter früher in Erwägung gezogen. Denn hätte dessen Display geleuchtet, hätte der Buschauffeur die wartende Person in der Dunkelheit wohl gesehen. Er hätte angehalten, und alles wäre in Ordnung.

Das Problem, das für den einzelnen Betroffenen erheblichen Är­ger bedeutet, kann leicht aus der Welt geschafft werden. Es ist nicht nötig, dass die Gemeinden jede noch so selten frequentierte Haltestelle mit aufwendigen Installationen beleuchten.

Die Dunkelheit macht es uns nicht einfach.Hinweis der BLS

«Ein Na­tel oder eine Lampe hilft», schreibt die BLS. Seit 2015 bittet sie auf den Bildschirmen in ihren Bussen jeweils um Verständnis: «Die Dunkelheit macht es uns nicht einfach», steht dort etwa.

Deshalb werden die Kunden – respektive die Leute, die gern zu den BLS-Passagieren gehören würden – gebeten, mit dem Natel oder einer Taschenlampe ein Zeichen zu geben, damit die Chauffeure merken, dass dort jemand steht und mitgenommen werden möchte.

Ab und zu verteilt die Buslinienbetreiberin laut Mediensprecherin Helene Soltermann auch kleine LED-Taschenlampen, um die Fahrgäste zu sensibilisieren. Diese besondere Aufmerksamkeit ist für einmal ausschliesslich den Emmentalern vorbehalten.

Denn von den 550 BLS-Halte­stellen im Emmental befänden sich viele auf Überlandstrassen, seien kaum beleuchtet und verfügten über keinen Unterstand. Mancherorts steigt selten je­mand ein oder aus.

«Folglich fahren die Busfahrer an den Haltestellen meistens vorbei», gibt Helene Soltermann zu bedenken. Es wäre ja auch wenig sinnvoll, wenn sie bei jeder als Haltestelle bezeichneten Tafel abbremsen und anhalten würden.

Aufgrund der Rückmeldungen von Fahrgästen habe die BLS im Emmental diese Sensibilisierungsaktion ins Leben gerufen, erklärt die Mediensprecherin noch. Wie diese «Rückmeldungen» jeweils formuliert waren, ist allerdings nicht bekannt. (Berner Zeitung)