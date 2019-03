Wenn die Sonne Verspätung hat

Der Himmel war am Donnerstag wolkenlos – perfektes Wetter, um in Burgdorf jene Uhr zu studieren, die nur die heiteren Stunden zählt. Eine Art Sonnenuhr ist der Erweiterungsbau des Museums Franz Gertsch, der vor zwei Wochen eröffnet wurde.

Der Härtetest stand bei der sogenannten Jahreszeitenuhr aber erst später an. Und zwar am Donnerstag, zum astronomische Frühlingsanfang. Doch wie lässt sich dieser an den schrägen Betonflächen des Neubaus ablesen? Ganz selbsterklärend ist das nicht. Noch nicht. «Jetzt ist es eine weisse Leinwand, aber die Uhr wird in den nächsten zwei Jahren wachsen», sagte Architekt Martin Sturm. Dazu wird der Verlauf der Sonne beobachtet und am Gebäude markiert.