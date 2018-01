Wenn die Bäume stürzen

Sturm Burglind liess die Bäume im Emmental am Mittwoch gleich reihenweise umknicken. Kein Wunder, fegte er doch mit über 100 Kilometern pro Stunde durch den Verwaltungskreis. In Langnau etwa wurden laut SRF Meteo 123 Stundenkilometer gemessen. So landeten einige Baumstämme auf den Strassen: In Burgdorf im Fischermätteli war der Verkehrsweg Richtung Heimiswil zeitweise gesperrt.

«Solange der Sturm wütete, konnten wir die Bäume nicht gleich wegräumen, weil es zu gefährlich gewesen wäre», sagt der Burgdorfer Feuerwehrkommandant Martin Rutschi. In Zusammenarbeit mit der Burgergemeinde habe man die Heimiswilstrasse dann aber im Laufe des Nachmittags wieder freigeräumt.

Verkehrsachsen gesperrt

Zwischen Lyssach und Kernenried war die Strasse gleich den ganzen Nachmittag gesperrt. Drei Baumstämme hätten diese blockiert, so der Lyssacher Feuerwehrkommandant Ralf Mathys. Ebenso waren rund um Krauchthal die Hauptverkehrsachsen mehrere Stunden gesperrt. Einige Einsätze wegen geknickten Bäumen hatte auch die Feuerwehr Region Hindelbank.

Doch nicht nur Bäume fielen Burglind zum Opfer. Auch Ziegel wehte der Sturm von den Dächern. So wurde ein Wohnhaus in der Nähe des Bahnhofs Aefligen teilweise abgedeckt, wie Feuerwehrkommandant Niklaus Hofer berichtet. Und im Gohl, in Langnau und in Signau musste die Feuerwehr gar Notdächer errichten, um die Bewohner zu schützen. Nicht nur die Ziegel, auch Teile des Kamins liess Burglind fliegen, so geschehen im Schlossmattquartier in Burgdorf. Dort landete ein Kaminhut auf dem Dach, von wo ihn die Feuerwehr herunterholte und seinen Weiterflug verhinderte.

Das Dach abgedeckt hat es bei diesem Wohnhaus in Schwanden. Bild: zvg

Wegen beschädigter Leitungen waren am Donnerstagabend noch zahlreiche Haushaltungen ohne Strom. Gemäss einer Mitteilung der BKW waren im Emmental sowie im Jura und im Schwarzburgerland insgesamt 2500 Kunden betroffen. So sassen auch Bewohner von 18 Emmentaler Gemeinden noch immer im Dunkeln. Es könne nicht gesagt werden, bis wann die Unterbrüche behoben würden, so die BKW.

Viel Wasser in der Emme

Nicht nur die Windstärke, auch die Menge Regen war in den vergangenen zwei Tagen beträchtlich. So wies die Messstation an der Emme in Emmenmatt am Donnerstag gegen Abend 190 Kubikmeter pro Sekunde aus. Die Situation sei aber noch nicht kritisch, sagt der Burgdorfer Feuerwehrkommandant Rutschi. «Wir müssen vorerst keine Wege sperren oder sonstige Massnahmen treffen.» Erst bei der doppelten Menge an Wasser würde es heikel, so Rutschi. Nun bleibt zu hoffen, dass es in den nächsten Tagen etwas trockener und weniger windig wird. (Berner Zeitung)