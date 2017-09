Wenn der Wind das Dach wegfegt

Mit hoher Geschwindigkeit ist der Wind am vergangenen Mittwoch über die Dächer beim Gumpersmühleberg gefegt. So viel Kraft hatten die Böen, dass sie eines der Dächer gleich mit sich rissen. Dieses war mit Balken unterstellt, sollte dort doch der Stall saniert werden.

Wohnhaus abgerissen

Besitzer Stefan Müller hatte den Stall mit zugehörigem Bauernhof gemeinsam mit einer weiteren Eigentümerin gekauft. Davor gehörte er der Besitzerin des Gumpersmühlehofs. Schon im kommenden Frühling wollte er zeitweise auf dem Gumpersmühleberg wohnen. Das alte Wohnhaus hatte er bereits abreissen lassen.

Dieses soll nun vollständig neu aufgebaut werden. Der Stall hingegen sollte teilweise in seiner ­alten Form bestehen bleiben. Doch der Wind machte Müller einen Strich durch die Rechnung. «Jetzt müssen wir halt alles neu machen und nicht nur die Hälfte», sagt er.

Niemand verletzt

Ein wüstes Bild sei es aber schon gewesen, als er am Mittwochnachmittag vor dem Stall gestanden sei. Alles sei in sich zu­sammengebrochen. «Zum Glück waren die Handwerker am Mittwoch nicht auf der Baustelle», meint er. Der Zimmermann habe an diesem Tag in seiner Werkstatt gearbeitet und sei deshalb nicht vor Ort gewesen. So sei niemand verletzt worden.

Nun wartet Müller erst auf die Abklärungen der Gebäudeversicherung, bevor die Bauarbeiten weitergeführt werden. Doch er ist zuversichtlich: «Vielleicht können wir trotzdem bereits im Frühling dort oben wohnen.» (Berner Zeitung)