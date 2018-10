«Wenn der Kanton nicht zahlt, haben wir ein ernsthaftes Problem»

Ungewohnt ruhig ist es im Schulhaus. Die Gänge sind menschenleer, ebenso die Klassenzimmer. Nur in einem Raum sitzen ein Junge und ein Mädchen hinter ihren Laptops. Der Unterricht ist an diesem Nachmittag bereits vorbei. Mehr Betrieb herrscht im nebenan liegenden Wohnbereich. Einige Jugendliche schwatzen vor ihren Zimmern. Die Gruppenleiterinnen bereiten gerade das Zvieri vor.

In einer Küche, die scheint wie aus Grossmutters Zeiten. Gelb die Schränke, orange die Böden. Gebaut in den 50er- und 70er-Jahren, haben die Wohnblöcke, das Schulhaus und die Turnhalle der Stiftung Lerchenbühl auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Die Stiftung in Burgdorf ist Wohn- und Ausbildungsstätte für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Beeinträchtigung (siehe Kasten). Dass das Farbkonzept nicht mehr den neusten innenarchitektonischen Trends entspricht, ist aber nicht das Problem.

Die Fenster sind nicht dicht

«Die Häuser sind alt und marode», sagt Stiftungsratspräsidentin Suzanne Jaquemet. So marode, dass die Sicherheit ein Problem sei. Gesamtleiter Markus Spalinger illustriert das mit Beispielen: «Rohrbrüche hatten wir schon viele, und vor einiger Zeit hat es aus einer Steckdose Funken gesprüht.» Zudem seien die Fenster nicht mehr dicht, manchmal regne es rein, und im Winter sei es kalt. «Wir haben immer wieder kleinere Sanierungsarbeiten vorgenommen, damit hier noch gewohnt und unterrichtet werden kann», sagt Spalinger. Nun müsse aber dringend gebaut und gründlich saniert werden.

Abriss und Neubau

Die Turnhalle und die Werkstatt sollen abgerissen und neu errichtet werden. Die beiden Wohnblöcke, Küche, Esssaal und Büros sollen renoviert werden. Die Pläne für die Umbauarbeiten sind weit fortgeschritten. Schon vor zehn Jahren wurde das Bauprojekt in Angriff genommen, ein Architekturwettbewerb wurde durchgeführt. Doch dann habe der Kanton aus für sie unklaren Gründen die weiteren Planungskredite gestoppt, sagt Jaquemet. So seien die bereits reservierten Gelder damals nicht freigegeben worden.

Der nächste Anlauf

Nun hat die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) aber einen neuen Planungskredit gesprochen. Und die Stiftung hat in Sachen Bauprojekt einen neuen Anlauf genommen. Das Baugesuch wurde bereits publiziert, im kommenden Sommer sollen die Bauarbeiten beginnen. 27 Millionen Franken soll das Projekt kosten. Die Infrastruktur, die der Ausbildung dient, muss die Stiftung aus Rückstellungen und über Fremdkapital finanzieren. Der grösste Teil von 20 Millionen wird allerdings durch den Kanton getragen, 7 Millionen die Stiftung. Man hoffe, dass die GEF möglichst bald den Baukredit freigeben werde, sagt Jaquemet. «Wenn der Kanton nicht zahlt, haben wir ein ernsthaftes Problem», hält sie fest.

Nun hofft man bis zum Januar auf die definitive Zusicherung. Läuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten im Sommer 2019 beginnen. In einer ersten Etappe werden bis zum Sommer 2020 die Turnhalle und die Unterrichtsräume fürs Werken sowie die Schulküche abgebrochen und neu aufgebaut. Der Speisesaal, die Küche und die Büros werden ebenfalls saniert.

Zweite Etappe bis 2022

In einer zweiten Etappe wird dann der Wohnbereich bis Anfang 2022 saniert. Es werde nicht ausgebaut, sondern nur erneuert, hält Markus Spalinger fest. Während der Bauphase werden die Kinder und Jugendlichen voraussichtlich in Containern wohnen. Die Räume des alten Schulhauses werden erst umgebaut, wenn das neue bereits steht, sodass der Unterricht nahtlos weitergehen kann. (Berner Zeitung)