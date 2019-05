Was ihnen gefällt, hat offenbar Erfolg

Wie bringt man Stiller Has dazu, vor 150 Leuten zu spielen? «Einfach fragen», sagt Jan Wolter vom Käpt’n Holger in Langnau. Seit gut drei Jahren führt er mit den Brüdern Luca und Manuel Stucki das Lokal an der Dorfstrasse – und immer wieder treten mehr oder weniger bekannte Künstler in der Beiz auf.