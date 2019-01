Einer der mutmasslichen Täter muss sich seit Mittwoch vor dem Regionalgericht Emmmental-Oberaargau verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-jährigen Rumänen Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vor.

Zum Einstieg in die Verhandlung machte sich das Gericht ein Bild vom Tatort. Im Beisein von Gerichtspräsident Roger Zuber, der Gerichtsschreiberin, des Staatsanwaltes, der beiden Privatkläger und dreier Polizisten erzählte der in Fussfesseln gelegte Angeklagte, wie sich der Einbruch abgespielt hatte.

Sein Kumpel habe im Inneren des Gebäudes Kupferrollen geklaut und ihm das Diebesgut durch ein aufgebrochenes Fenster gereicht. Auf Ölfässern im Untergeschoss sind noch Fussabdrücke zu sehen, die der «Chef» hinterlassen hatte, als er auf hohen Regalen nach Beute suchte.

Er selber sei nicht in dem Haus gewesen, behauptete der Angeklagte. Sein Job sei es gewesen, die Ware in den Wagen zu hieven und in die Niederlande zu bringen.

Die Spuren des Angeklagten

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass an dem Coup mehr Leute beteiligt waren als nur die beiden Rumänen. Dem Rest der Bande gelang es jedoch, abzutauchen. Spuren hinterliess nur der Angeklagte – auf einem blutigen Papiertaschentuch.

Monate nach dem Einbruch konnte er dank eines DNA-Abgleichs in Grossbritannien verhaftet werden. Von dort wurde er nach Deutschland überführt, wo er eine Gefängnisstrafe wegen Diebstahl absass. Unmittelbar danach lieferte ihn Deutschland an die Schweiz aus. Sein Name ist auch in den Vorstrafenregistern von Belgien, Frankreich und England vermerkt.

Geplant sei der Einbruch in Kirchberg nicht gewesen, versicherte der Beschuldigte. Stunden zuvor habe er noch in Bern gebettelt, als ihn ein Landsmann gefragt habe, was er hier tue. Er brauche dringend Geld, habe er geantwortet. Der Fremde habe daraufhin gesagt, er könne ihm Arbeit verschaffen.