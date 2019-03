«Sie sind anfällig für Sturm- und Käferschäden», sagte der Truber Revierförster Beat Reber am Bäreggforum im Inforama Emmental. Es widmete sich der Frage, wie der Wald sinnvoll bewirtschaftet werden kann. Denn der Holzpreis ist nicht dazu angetan, die Waldbesitzer für ein Engagement in der Holzernte zu begeistern. Konnten 1950 mit dem Verkauf eines Kubikmeters Holz noch 35 Stundenlöhne bezahlt werden, seien es heute noch ein bis zwei.

So veranschaulichte Reber die Entwicklung zwischen steigenden Kosten und sinkenden Einnahmen. «Bis 1999 war der Wald das Sparheft des Bauern», sagte der Truber Landwirt und Waldbesitzer Fritz Fankhauser. Doch grosse Vorräte bedeuten spätestens seit Sturm Lothar, nach dem die Preise massiv sanken, keinen Reichtum mehr.

Zu dicke Stämme

Kommt hinzu, dass dicke Bäume in den Sägereien nicht mehr gern gesehen werden. «Mit der Überalterung nimmt die Holzqualität ab», stellte Thomas Lädrach fest. Der Leiter der Olwo Sägewerke in Worb und Erlenbach kündete zwar an, in Produkte investieren zu wollen, für die er dicke Stämme verwenden könne. Abergefragt und der heutigen Technologie entsprechend sind Bäume, die auf Brusthöhe einen Durchmesser von nicht mehr als 50 Zentimetern haben.

Das heisst: Die Waldbesitzer müssen ihren Besitz regelmässig durchforsten. Mit steter Bewirtschaftung könnten sie auch dazu beitragen, ihn für den Klimawandel fitzumachen, betonte Förster Reber. Szenarien der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Lawinen zeigen, dass die heute stark verbreiteten Fichten und Tannen bis 2050 im Emmental kaum mehr vorkommen werden. Es sei deshalb eine breite Palette an Baumarten anzustreben. Vor allem aber müssten alte Bäume Platz machen, damit ein klimaresistenter Wald nachwachsen könne.

Weniger «Waldwissen»

Nun holzen aber nicht alle Waldbesitzer mit Freude, so wie Fritz Fankhauser. Anstatt im Winter auswärts einem Nebenerwerb nachzugehen, verdient sich der Truber lieber mit dem Verkauf von Holz etwas dazu. Weil er die Arbeit im Wald selber mache, habe er bisher noch kostendeckend wirtschaften können, obwohl sich der Holzpreis seit 1986 halbiert habe. Doch im oberen Emmental gehören laut Beat Reber 27 Prozent des Waldes privaten Besitzern, die nicht in der Landwirtschaft verankert seien.