Zurzeit arbeitet er im Auftrag des privaten Alters- und Pflegeheimes Hohgantblick in Schangnau übrigens an der Bronzeskulptur «Bruder Klaus». Dass die Skulpturengruppe zusammenbleibt und weiterhin gezeigt wird, ist dem Künstler ein grosser Wunsch. Daher hat er sich bereits vor einem Jahr nach einem neuen Standort umgesehen. Etwa beim Schloss Wangen an der Aare. Und auch beim Schlossareal in Burgdorf. Wegen dessen Umbau kam auch diese Lösung nicht infrage.

In der Hofstatt

Inzwischen habe sich mit Micha Zimmermann aber ein junger Lützelflüher Unternehmer gelmeldet, freut sich Freddy «Air» Röthlisberger. Dieser möchte der ganzen Figurengruppe auf seinem Land beim Bahnhof eine definitive Heimat geben. «Ich habe den Artikel über die bald heimatlosen Bronzen in der BZ gelesen», erzählt Zimmermann. Dass diese Skulpturen in Lützelflüh keinen Platz finden sollten, hat der 40-jährige Unternehmer aus der Baumaschinenbranche nicht verstanden. So entstand die Idee einer permanenten Ausstellung auf seinem Land. Dieses stellt er unentgeltlich zur Verfügung.

Auf der rund fünfhundert Quadratmeter grossen Hofstatt, nahe seinem geschichtsträchtigen Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert grasten früher Schafe und Lamas. Ein passender Ort, findet Zimmermann, da im Haus, das die Familie in achter Generation bewohnt, viel Gotthelf-Geschichte stecke.

Seine Frau, Muriel Blaser, ist ebenso angetan von der Idee, die für Emmental Tourismus sicher förderlich sei. Mittlerweile liegt das Projekt bei der Gemeinde, denn es gilt Infrastrukturfragen zu klären, wie jene nach Parkplätzen, der Zufahrt und einer Einfriedung. Auch dafür will Zimmermann finanziell selber aufkommen. Nur die Frage des Unterhalts der Ausstellung sei noch nicht geklärt.

Der Künstler möchte den neuen Skulpturenrundgang am liebsten schon Mitte Mai, anlässlich seines Geburtstages, einweihen. Zimmermann indes bremst: «Auf einem Teil des Landes befindet sich momentan noch eine Baupiste für die Neubausiedlung Felice.» Die Einweihung könnte je nach Bauverlauf erst im Frühsommer stattfinden.