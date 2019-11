Vom Turnplatz zum Modulschulhaus

«Lernen, leben, lachen», steht in grossen Lettern über dem Eingangsbereich des neuen Modulschulhauses. Im Gebäude, das beim ehemaligen Sportplatz am Reinhardweg in Kirchberg steht, werden seit Mitte Oktober 48 Schülerinnen und Schüler des Gemeindeverbandes Kirchberg unterrichtet. Dieser war mit den IBEM-Klassen (Integration und besondere Massnahmen) früher im alten Sekundarschulhaus eingemietet. Da diese Räume inzwischen als Tagesschule genutzt werden, musste eine andere Lösung für die Spezialunterrichts-Klassen gefunden werden.