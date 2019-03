Vom Souterrain auf den Laufsteg

«Der Designprozess beginnt stets bei mir selbst, bei meinen Erfahrungen und Emotionen», so die Modeschöpferin. Das Thema der neusten Kollektion: Migration. Yoon, die erst seit vier Jahren in der Schweiz lebt, wurde im amerikanischen New Jersey geboren. Aufgewachsen ist sie in Seoul, in Südkorea, wo sie den grössten Teil ihres Lebens verbrachte.

An der Seoul National University besuchte sie ab 2008 den Studiengang Bachelor of Fine Arts, den sie 2011 abschloss. Während dieser Zeit lernte sie auch ihren zukünftigen Ehemann Raphael Kunz kennen. Dieser war während eines Studienaufenthaltes in Seoul. Die folgenden drei Jahre verbrachte das Paar gemeinsam in Südkorea.

Während dieser Zeit konnte Yoon Erfahrungen in der dort ansässigen Modeindustrie sammeln. 2015 beschloss das Paar, auf unbestimmte Zeit in die Schweiz zu ziehen. Hier besuchte sie die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), an der Yoon 2018 den Master of Arts in Modedesign abschloss. Im Zuge ihrer Masterarbeit entstand das Modelabel Nina Yuun.

Ein Hin und Her

Die Entwürfe entstehen in Burgdorf, im Untergeschoss des Hauses ihrer Schwiegereltern. Gefertigt werden die Kleidungsstücke in Yoons Heimat Südkorea. Das Debüt auf Schweizer Laufstegen hatte Nina Yoon, deren Mutter und Grossmutter auch Modedesignerinnen sind, im Herbst letzten Jahres. Während der Talentshow Mode Suisse in Zürich präsentierte sie ihre Frühjahr/Sommerkollektion 2019.

Der Name der Kollektion – «Nabile Ra» auf Koreanisch «Der Flug des Schmetterlings» – ist inspiriert von nordkoreanischen Soldatinnen. Erworben werden kann Ninas Mode auch in Burgdorf. Im Modegeschäft Vestita an der Bahnhofstrasse ist ihre aktuelle Kollektion zu finden.