Volk bewilligt Kredite über 600’000 Franken

Kaum ist die Gemeindeversammlung in Trachselwald vorbei, steht bereits die nächste auf dem Programm. Am 3. April wird eine ausserordentliche Versammlung abgehalten, um die Ortsplanungsrevision zu genehmigen. Der neue Ortsplan wird Anfang Jahr bei der Verwaltung aufliegen. Damit dies möglich ist, musste die Versammlung an der letzten GV am Mittwochabend einen Kredit über 20’000 Franken absegnen. Dieser wurde nötig, da die Revision unter anderem durch Bauverpflichtungen und neue Messweisen teurer wird als bisher angenommen.