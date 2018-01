Vizekommandant schmeisst den Bettel hin

Stephan Sollberger ist enttäuscht – und sauer. Der Grund ist der Stab der Feuerwehr untere Emme. Sollberger ist Vizekommandant der Feuerwehr, oder besser gesagt: Er war es. Er hat nämlich demissioniert, «mit ungutem ­Gefühl», wie er in einem ein­geschriebenen Brief an den Gemeindeverband öffentliche Sicherheit untere Emme, zu dem die Feuerwehren Utzenstorf, Bätterkinden, Wiler und Zielebach zählen, festhält.

Der Brief von Anfang Januar liegt dieser Zeitung vor. Sollberger fühlt sich ungerecht behandelt.Der Ex-Gemeinderat von Utzenstorf engagierte sich 19 Jahre lang als Feuerwehrmann – ab 2014 war er Vizekommandant. Er habe seine Kameraden nie im Stich gelassen, betont Sollberger. Die Feuerwehr liege ihm «sehr am Herzen».

«Die Konsequenzen gezogen»

Was ist passiert? Im Sommer ist Sollberger aus privaten Gründen, die er nicht näher erläutern will, von Utzenstorf nach Pieterlen gezogen. Deshalb ist er auch als SVP-Gemeinderat zurückgetreten. Der Feuerwehrknatsch ging offenbar los, als Sollberger im November seine Schriften rückwirkend auf den 1. August an den neuen Wohnort verlegte. Daraufhin, so schildert Sollberger, wurde sein Fall an einer Sitzung des Stabes thematisiert.

Er habe dort gesagt, dass er sein Amt als Vize gerne weiter ausüben möchte. «Und ich habe kommuniziert, dass ich lieber ­früher als später wieder nach ­Utzenstorf zurückkehren will.» Ausserdem, sagt er weiter, habe er zu diesem Zeitpunkt noch im nahe gelegenen Recherswil gearbeitet und jetzt eine Stelle in der Nähe in Aussicht.

An der Sitzung sei er in den Ausstand getreten. Nach der Beratung habe man ihm eröffnet, dass er sich degradieren lassen solle – und zwar um zwei Stufen vom Hauptmann zum Leutnant. Seine Funktion als Vize würde damit hinfällig. Das könne bei seiner Ausbildung kaum in seinem Sinne sein, sagt Sollberger verärgert. «Die Forderung kann ich nicht nachvollziehen. Sie kam für mich aus heiterem Himmel.» Zumal im Reglement nirgendwo stehe, dass ein Feuerwehrangehöriger in einer der Verbandsgemeinden wohnen müsse.

Die Aktion entbehre jeder rechtlichen Grundlage. «Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Irgendetwas ist faul. Ich lasse mich nicht einfach so im Rang zurückstufen. Da der Stab nicht hinter mir steht, habe ich die Konsequenzen gezogen und die Demission eingereicht.» Die Feuerwehrleute und den Gemeinderat habe er via Mail vom Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Er, Sollberger, habe das Gespräch noch gesucht, doch der Verbandsrat befand dies nicht als dringlich und wollte abwarten.

«Kein Recht auf den Posten»

Heidi Heierli, Gemeinderätin von Utzenstorf und im Verbandsrat für die Feuerwehr zuständig, nimmt Stellung. Sie sagt, dass Stephan Sollberger gute Arbeit für die Feuerwehr geleistet habe. Es gehe bei der ganzen Sache nicht um seine Person. Ein Rechtsanspruch auf seinen Posten habe er allerdings nicht. «Aus meiner Sicht ist klar: Ein Vizekommandant muss im Verbandsgebiet wohnen», sagt sie.

Für ein einfaches Mitglied der Feuerwehr möge dies nicht gelten, aber bei einer Schlüsselposition wie derjenigen Sollbergers sei das zwingend. «Er hat eine grössere Verantwortung. Wenn der Kommandant ausfällt, muss er sofort einsatzfähig sein. Das muss funktionieren.»

Es gehe nicht darum, Sollberger zu degradieren, meint Heierli. Die Ausbildung habe er ja gleichwohl. «Und bei einem Zuzug hätte er wieder die Möglichkeit, eine Funktion zu bekleiden. Oder er kann in eine andere Feuerwehr eintreten.» Heierli betont zudem: Der Führungsstab habe keine Kompetenz, jemanden abzusetzen.

Nur der Verbandsrat könne einen solchen Entscheid fällen. Der Führungsstab kann höchstens beim Verbandsrat die Einsetzung oder die Absetzung beantragen. Diese Frage habe sich im Fall Sollberger nun ohnehin erübrigt, da das Demissionsschreiben eingetroffen sei. Der Stab habe korrekt gehandelt und Sollberger eine Frist gesetzt, Stellung zu beziehen.

Gemäss Reglement der unteren Emme werden der Kommandant und der Vize vom Verbandsrat eingesetzt. Jedoch müssen Regierungsstatthalterin und Feuerwehrinspektor zustimmen. Dies sei auch bei einer Absetzung so. Sollbergers Nachfolge sei noch nicht geregelt, sagt Heierli. «Wir haben die Demission erst kürzlich erhalten und müssen nun jemanden suchen und vorschlagen.» (Berner Zeitung)