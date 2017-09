Vieles verging, viel Urchiges blieb

Das Wetter hat im richtigen Moment beschlossen, sich von angenehmer Seite zu zeigen. Denn jetzt feiern die Langnauer ihr 550-jähriges Marktrecht. Auch die Marktfahrer scheinen sich darüber zu freuen. Mit Plakaten bedanken sie sich bei langjährigen Kunden, mit Rabatten versüssen sie ihnen den Besuch. Sonst ist alles wie immer: Gestricktes, Gebackenes, Geschustertes, Verkästes und Verwurstetes wartet an den Ständen ebenso auf Käufer wie vielversprechende Neuerfindungen. Einer bietet Sohlen an, die nicht nur die Füsse warm halten, sondern auch den Blutdruck ausgleichen sollen. Da der Jubiläumsmarkt an zwei Tagen stattfindet, kann man vor dem Kauf noch einmal darüber schlafen und nachdenken, ob dem Versprechen zu glauben sei.

«Wie geits?» «Guet.»

Gesundheit und Wohlbefinden sind die Themen, die am Langnau-Märit aber ohnehin am häufigsten angesprochen werden. Keinen kümmerts am Mittwochvormittag, ob dieser Cassis nun Bundesrat geworden ist oder nicht. Was nach der Feststellung «Ah, du bisch ou da», meistens sofort interessiert, ist die Gesundheit: «Wie geits?» Oft lautet die Antwort wenig überraschend: «Guet.» Aber vor dem Chüechlihus, wo man an Tischen sitzt und Rosenchüechli ist, tönt es urchig: «Jo, jo, mir geits. I ma frässe u suufe u wärche würd i amänd ou.» Kurz darauf muss der Mann dann aber gestehen, dass er trotz allem «eifach es Problem mit em ne Scharnier im Scheich» habe.

Keine Lust auf Kämpfe

Das Gespräch führen zwei Männer, die sich noch gut erinnern, wie die Mutter jeweils selber von diesen Rosenchüechli im «Schmutz» gebacken habe. Doch die Zeiten, als man mit Schwertern focht, werden auch sie nicht erlebt haben. An einem Stand nebenan möchten zwei junge, mittelalterlich gekleidete Männer gerne in diese «hochedle Kunst» einführen. Zur elften Stunde könnte man sich zu diesem Zweck bei ihnen einfinden. Doch der Workshop kann mangels Interessenten nicht durchgeführt werden. Dafür lassen sich kleine Jungs – und auch Mütter – gerne mal die Last eines Ritterhelms auf den Kopf setzen.

Plötzlich kommt es im Rücken zu einer lauten Auseinandersetzung. Ein junger Mann, der sich als Schulmeister entpuppt, knöpft sich einen Vater vor, weil dieser seinen Sohn schon ein halbes Jahr nicht mehr zur Schule geschickt habe. Den brauche er zu Hause, der müsse arbeiten, wehrt sich der Bauer und zieht von dannen. Es ist der Theater- und Kunstverein, der in dieser Szene einen anderen Teil der Geschichte des Emmentals aufleben lässt.

Sitten und Waren haben sich über die Jahrhunderte verändert. Junge Hunde beispielsweise werden heute am Langnau-Märit keine mehr angeboten. Aber ein Ort, an dem man auf urchige Emmentaler trifft, ist er bis heute ge­blieben. (Berner Zeitung)