Viele unterschätzen den Aufwand

Wer hat nicht schon davon geträumt, einmal Trauben aus dem eigenen Rebberg zu keltern und den hoffentlich feinen Tropfen an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse zu geniessen? Dass dieser Traum auch im Emmental wahr werden kann, beweisen Hobbywinzer Jahr für Jahr in Affoltern, Heimiswil, Langnau, Lützelflüh und Wynigen und in angrenzenden Gemeinden wie Vechigen, Bolligen, Bowil, Kiesen und Konolfingen.