Hier hilft kein Gletscher

Der grosse Aufwand wurde nötig, weil in den durch Hitze und Wassermangel zu einem lauwarmen Rinnsal geschrumpften oder total vertrockneten Bächen die Fische qualvoll zu verenden drohten. Kantonsweit mussten 72 Kilometer Gewässer, darunter auch die Emme, werden. Rund 40'000 Fische konnten die Fischer retten und umplatzieren, drei Viertel der Einsätze seien im Emmental notwendig gewesen.

«Das liegt daran», erklärte Liechti, «dass unsere Gewässer nicht von Gletschern gespeist werden, sondern den Quellen des Hohgant- und des Schratten-Massivs entspringen.»

Die Anteilnahme der Bevölkerung sei gross gewesen, war an der Versammlung von den Fischer zu hören, man habe ihre Arbeit gewürdigt und oft auch unterstützt. Auch die kommerziellen Wassernutzer seien in der Not zu Hilfe gekommen.

So habe die Wasserversorgung Region Bern frisches Wasser aus der Quellfassung Aeschau gespendet, und die Wasserwerkbesitzer öffneten die Schleusen zugunsten der Restwassermenge.

Grosser Ärger

Mit Besorgnis stelle er eine Zunahme der Umweltverschmutzung in und an Gewässern fest, sagte Liechti. Gegen Wettereinflüsse sei man machtlos, aber diese Respektlosigkeit gegenüber Natur und Mitmensch sei nicht zu rechtfertigen. «Wie kann man Wasser als Müllabfuhr betrachten, Plastiksäcke und PET-Flaschen wegwerfen? Warum sind Brätlistellen und Badeplätze mit Glasscherben übersät?» Auch Jauche- oder Milchverunreinigungen in Bächen mussten geahndet werden, so Liechti.

Dass angesichts der Probleme im vergangenen Jahr die Statutenrevision der Pachtvereinigung hintenanstehen musste, stellte keiner der anwesenden Delegierten infrage.