Verkehrssanierung soll 418 Millionen kosten

Der Kanton Bern will die Verkehrsprobleme im Raum Burgdorf - Oberburg - Hasle mit dem Projekt «Emmentalwärts» lösen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 418 Millionen Franken.

Zwei Umfahrungen sollen gebaut werden, ausserdem sind Massnahmen auf dem bestehenden Strassennetz geplant. Der Entwurf des Bauprojekts liegt bis Ende Mai zur Mitwirkung auf.

Der bernische Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP) präsentierte das Projekt am Dienstag vor den Medien. Seiner Meinung nach würden alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere auch der Wirtschaftsraum Emmental vom Projekt profitieren. Die Eingriffe in Siedlung, Landschaft und Umwelt blieben laut Neuhaus in vertretbarem Rahmen.