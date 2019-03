Velo und Mofa kollidieren in Kreisel

Am Mittwochnachmittag hat es in Lyssach eine Kollision zwischen einem Velo und einem Mofa mit Anhänger gegeben. Die Velofahrerin hat sich dabei verletzt, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Das Mofa fuhr weiter.

Nach aktuellen Erkenntnissen war die Velofahrerin auf der Dorfstrasse von Lyssach her kommend unterwegs. Im Blickle-Kreisel wurde sie von einem Mofa überholt, das aus Richtung Lyssach-Center auf der Bernstrasse in den Kreisel hinein fuhr. Das Velo und das Mofa kollidierten, wobei die Velofahrerin stürzte und sich verletzte. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung.