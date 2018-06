Unzufriedenem Thorberg-Personal den Puls fühlen

Die Angestellten der Strafanstalt Thorberg sollen sich zur neuen Organisation äussern können. Das bernische Amt für Justizvollzug führt eine breite Befragung früher als geplant durch und reagiert damit auf Berichte über ein schlechtes Arbeitsklima.

Die Reorganisation war vor knapp einem Jahr abgeschlossen worden. Mit ihr wollte die Thorberg-Führung auf den Skandal von 2014 reagieren. Der damalige Direktor hatte sich mit Führungsfehlern untragbar gemacht, ein externer Experte hatte in der Folge auch organisatorische Mängel festgestellt.

Einige Monate lang war es ruhig rund um den Thorberg. In den letzten Wochen gab es aber anonyme Vorwürfe zum Arbeitsklima und zur anhaltend hohen Arbeitsbelastung. Das Amt für Justizvollzugsanstalt will die ohnehin geplante Mitarbeiterbefragung deshalb vorziehen, wie die Polizeidirektion am Montag mitteilte. Sie räumt ein, dass die Reorganisation die 136 Mitarbeitenden stark belastet habe.

Viele Angestellten hätten ihre Aufgaben und ihren Einsatz grundlegend umstellen müssen. Das habe «erwartungsgemäss zu Unruhe geführt».

Finanzkommission untersucht Personalführung

Die bernische Finanzkontrolle soll die finanziellen Folgen der Personalführung auf dem Thorberg unter die Lupe nehmen. Die Finanzkommission des Grossen Rates hat eine Sonderprüfung in Auftrag gegeben.

Die Finanzkommission habe sich selber ein Bild der Lage gemacht und sei zum Schluss gekommen, dass eine «vertiefte Abklärung» nötig sei, teilte sie am Montag mit. Die Unzufriedenheit der Angestellten auf dem Thorberg ist schon länger ein Thema. Dabei geht es offenbar auch um Führungsprobleme.

Sollten sich die «bisher gemachten Feststellungen» erhärten, entstünden dem Kanton dadurch hohe Mehrkosten, schreibt die Kommission weiter. Sie habe deshalb die Finanzkontrolle beauftragt, die finanziellen Folgen der fraglichen Personalführung und die Ausübung der Aufsicht über den Thorberg durch die vorgesetzten Stellen zu untersuchen. Die Resultate der Untersuchung sollen frühestens Ende September vorliegen. (ss/sda)