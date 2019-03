Tatsächlich spielt für den Kanton offensichtlich allein der Preis, der in der Offerte steht, eine Rolle. Mit 70 Prozent fällt die Höhe des Angebots für den Grundauftrag ins Gewicht, 30 Prozent bleiben noch für die Vertragsverlängerung um zwei Jahre. Wer innert der Frist bis Ende Monat offeriert, muss gut rechnen. Gefragt ist ein Stundenansatz, der die kompletten Fixkosten des Winterdienstes beinhaltet.

«Der Kanton wälzt so das Risiko auf die Unternehmer ab.»Reto Müller, J. + F. Müller Transporte, Oberburg

«Dieses Tarifmodell ist schräg», stellt Reto Müller von der gleichnamigen Transportunternehmung in Oberburg fest, der sich an der Ausschreibung an sich nicht stösst. Doch bisher seien Zulagen für Pikett-, Nacht- und Sonntagsdienst und Installationskosten für die Gerätschaft separat entrichtet worden. Müller: «Der Kanton wälzt so das Risiko auf die Unternehmer ab.» Dies umso mehr, als die Anzahl der Einsätze auf fünf Jahre hinaus nicht abzuschätzen sei.

Schwieriger Stundenansatz

Auch Ulrich Flückiger rechnet noch. «Wir sind daran, das auf einen Nenner zu bringen», sagt der Geschäftsführer der Alfred Flückiger AG in Rüegsau. «Die Erfahrung ist auch etwas wert», ist er überzeugt. Seit 50 Jahren sei er im Geschäft, kenne jeden einzelnen Schachtdeckel und Marchstein.Der letzte Winter sei «nicht so schlecht» gewesen, der aktuelle habe lediglich im Januar ein paar Einsätze nötig gemacht.

Dass die Zahl der Einsätze zurückgegangen ist, bestätigen alle. 130 Einsätze pro Saison seien es einmal gewesen, sagt Graf, seit etwa zehn Jahren noch zwischen 80 und 100. Diese Zahlen stimmen nicht für alle Emmentaler Gebiete; in Schangnau und am Schallenberg dürften es weit mehr sein, gegen die Region Burgdorf hin deutlich weniger.