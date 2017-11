Unfall mit Autopilot – Tesla-Fahrer verurteilt

Der Tesla-Fahrer, der im März 2016 auf der A1 bei Kernenried mit seinem Elektro-Auto ungebremst in ein Werkhof-Fahrzeug krachte, bleibt wegen grober Verkehrsregelverletzung verurteilt. Ein Burgdorfer Richter hat am Donnerstag diesen Schuldspruch bestätigt.

Einzelrichter Manuel Blaser bestätigte die zuvor von einer Staatsanwältin per Strafbefehl ausgesprochene bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 330 Franken, wie er bei der Urteilsverkündigung am Donnerstagnachmittag bekanntgab. Er bestätigte auch die sogenannte Verbindungsbusse von 1650 Franken.

Damit sanktionierte der Richter den eigentlichen Unfall. Die zwei einfachen Verkehrsregelverletzungen - der Tesla-Fahrer suchte vor dem Unfall auf dem Handy nach einer Adresse und verschickte eine Whatsapp-Nachricht - «kosten» diesen eine Busse von 450 Franken.

Diese zwei Regelverstösse waren - im Gegensatz zur groben Verkehrsregelverletzung - vor dem Richter nicht mehr bestritten. Am Schuldspruch in Sachen grober Regelverstoss hielt Blaser fest, weil auch ein Fahrer eines Tesla mit all seinen technischen Hilfsmitteln wie Autopilot und Notbremsfunktion immer noch Herrscher über das Fahrzeug sein müsse, so der Richter. Der Beschuldigte sei aber vor dem Unfall schlicht unaufmerksam gewesen. Eine andere Erklärung für den Crash gebe es nicht.

Zudem seien die Aussagen, welche die Firma Tesla nach der Datenauswertung des Unfallautos gemacht habe, «mit grosser Vorsicht zu geniessen». Wenn es stimmen würde, was in diesem Bericht steht, hätte auch das vorausfahrende Auto mit dem Werkhof-Fahrzeug kollidieren müssen, sagte Blaser. Er glaubt deshalb, dass etwas mit den technischen Systemen im Tesla nicht gestimmt hat. (sih/sda)