Und immer wieder das gleiche Thema

Die Ortsplanungsrevision ist in der zweitgrössten Gemeinde im unteren Emmental ein heisses Eisen. Vor einem Jahr wurde die Bevölkerung über die Änderungen in der baurechtlichen Grundordnung informiert. Nach der öffentlichen Auflage gingen bei der Gemeinde 21 Einsprachen ein.

Die Ortsplanung wurde angepasst und nach den Sommerferien nochmals öffentlich publiziert. Daraufhin ging eine zusätzliche Einsprache ein. Mittlerweile konnten laut Nyffenegger 18 Beschwerden bereinigt werden, 8 seien in Rechtsverwahrungen umgewandelt worden und 6 nach wie vor unerledigt.

Ortsplaner Frei erklärte die Ziele der Revision: eine qualitative Weiterentwicklung des Dorfes auf bestehender Infrastruktur; Baulücken sollen genutzt werden. Zudem ist in Kirchberg wie überall Verdichtung nach innen angesagt. Und zu guter Letzt soll in Bütikofen eine Weilerzone geschaffen werden. Das würde bessere Nutzungsmöglichkeiten bringen, falls Gebäude von Landwirtschaftsbetrieben umgenutzt werden.

Die Gemeinde hatte vorgesehen, drei neue Zonen mit Planungspflicht (ZPP) zu schaffen: am Höchfeldweg, am Chosthusweg und an der Zürichstrasse. Solche ZPP bedingen, dass die Grundstücke nur überbaut werden können, wenn vorgängig eine Überbauungsordnung ausgearbeitet und genehmigt wird. Doch gegen die Zone am Chosthusweg gab es mehrere Einsprachen, weshalb der Gemeinderat letztlich darauf verzichtete, diese ZPP in den Zonenplan aufzunehmen.

In der anschliessenden Diskussion drehte sich vieles um ein Thema, das nur indirekt Teil der Ortsplanungsrevision ist: der Verkehr in Kirchberg. Gerade die innere Verdichtung bringe grosse Herausforderungen in der Verkehrsplanung, sagte ein Votant. Das sei in der Ortsplanung nicht berücksichtigt worden. Es wäre deshalb naiv, dieser zuzustimmen.