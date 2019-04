Umfahrung Oberburg: Kanton legt Pläne offen

Über das grösste Verkehrsprojekt in der Geschichte des Emmentals, besser bekannt unter dem Namen Umfahrung Oberburg, wird seit Jahren diskutiert. 2016 hat der Grosse Rat einen Projektierungskredit von 11,9 Millionen Franken gesprochen. Seither steht die grosse Frage im Mittelpunkt, wie viel der Bund an die Verkehrssanierung zahlt – wenn überhaupt. Noch ist das nämlich nicht fix.

Zwar hat der Nationalrat im März dieses Jahres Mittel für die Umfahrung Oberburg gesprochen. Der abtretende Emmentaler BDP-Nationalrat Hans Grunder hatte offenbar erfolgreich für das Projekt geweibelt. Gemäss der Zeitung «Bund» würde der Kanton Bern vom Bund etwa 96 Millionen Franken an die Verkehrssanierung erhalten. Derzeit geht man von Kosten von etwa 400 Millionen Franken aus.

Der Ständerat müsste der Finanzspritze allerdings ebenfalls noch zustimmen. Offenbar hat die ständerätliche Verkehrskommission aber Vorbehalte gegen die Umfahrung. Sie erfülle die Anforderungen für eine Finanzierung im Moment nicht.

So oder so: Vom 1. bis zum 31. Mai liegen die Projektunterlagen der BVE beim Oberingenieurkreis IV in Burgdorf sowie in den betroffenen Gemeinden auf. In dieser Zeit sind auch Mitwirkungseingaben möglich, allerdings noch keine Einsprachen, wie die BVE betont.

Informationsveranstaltungen: Lyssach, 30. April, Mehrzweckhalle; Burgdorf, 2. Mai, Aula Gsteighof; Hasle, 3. Mai, Mehrzweckhalle Preisegg; Oberburg, 9. Mai, Aula Schule Stöckernfeldstrasse. Jeweils um 19 Uhr.