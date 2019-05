Über 1,6 Millionen für frisches Wasser

Seit dem trockenen Sommer im vergangenen Jahr gibt es im vorderen Geissbach in Eggiwil eine Wassertankstelle. Dort sprudelt frisches Wasser über eine Schlauchleitung aus der Geissbach- und der Kummerquelle, die zwar der Gemeinde gehören, aber nicht an die Wasserversorgung angeschlossen sind. «Die Wassertankstelle richteten wir während der letzten Trockenperiode für Landwirte ein, um unsere Wasserversorgung zu entlasten», sagte Gemeinderat Fritz Schär an der Gemeindeversammlung.