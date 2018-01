Tontaubenjäger schiessen lieber am Samstag

Wer die Publikation nur flüchtig liesst, lässt sich leicht in die Irre leiten. Er meint, Ueli und Marianne Haldemann wollten im Vorder Geissbach in der Gemeinde Eggiwil schon wieder eine Tontaubenschiessanlage bauen. Im Gesuch ist von einem Bauvorhaben die Rede, das zudem eine Erweiterung der Einstellhalle und auch den Einbau einer WC-Anlage und eines Aufenthalts- und Theorieraums ankündigt.

Aber dies alles ist Geschichte respektive längst bewilligt und realisiert. Worum es in der im Anzeiger des oberen Emmentals erschienenen Publikation wirklich geht, steht gleich darunter: um eine Änderung des seinerzeitigen Baugesuchs, genauer um eine Anpassung der Schiesszeiten.

Reine Männergruppen

Denn die Tontaubenschiessan­lage sei bei Firmen und Organi­sationen, die Gruppenausflüge planten, sehr beliebt, sagt Monika Grunder, Co-Geschäftsführerin der Emmental Tours AG. Vor allem von reinen Männergruppen werde sie oft gebucht. «Es ist halt ein einzigartiges Angebot, das man nicht vielerorts buchen kann», fügt sie hinzu.

Oft müsse sie den Interessenten aber absagen, weil die Anlage am gewünschten Datum bereits besetzt sei. Denn es sind vorab die Samstage, die besonders gefragt wären. Aber bislang ist die Anlage während 26 Wochen pro Jahr am Mittwoch, Donnerstag und Freitag offen und bloss fünfmal auch an Samstagen. Das möchten Ueli und Marianne Haldemann mit ihrem Gesuch nun ändern.

«Wir wollen die Schiesszeiten anpassen, damit wir den Bedürfnissen der Anbieter besser entsprechen können», sagt er. Er möchte eine Bewilligung, die es erlaubt, häufiger am Samstag auf Tontauben schiessen zu lassen, dafür seltener unter der Woche. Aber an den bisher bewilligten höchstens 80 Schiesstagen pro Jahr wollen die Initianten der touristischen Anlage nichts ändern. Auch die ­Anzahl der maximal erlaubten Schüsse ist begrenzt und soll nicht überschritten werden.

Militär und Hochlandrinder

Die Anlage ist von Mitte April bis Mitte Oktober geöffnet. Sie befindet sich in einem Gebiet, das unter dem höchsten Schutz des Bundes steht, auf einem Trockenstandort. Doch geschossen wird hier seit Jahr und Tag. Seit sich Ueli Haldemann, der den Hof von seinem Vater geerbt hat, erinnern kann, führt das Militär hier Schiessübungen durch. Gerade deshalb konnte das Land nie intensiv bewirtschaftet werden, weshalb der Trockenstandort mit den seltenen Pflanzen überhaupt entstehen konnte. Es sind schottische Hochlandrinder, die nutzen, was hier wächst.

Auf April 2016 hatten Ueli und Marianne Haldemann die Tontaubenschiessanlage aufgebaut. Ihr Ziel ist es, damit Touristen anzulocken, die in Eggiwil Geld ausgeben. Aber Ueli Haldemann äusserte vor zwei Jahren noch einen anderen Hintergedanken: Die Gäste sollen beim Betrachten der seltenen Pflanzen «etwas von unseren Werten sehen». (Berner Zeitung)