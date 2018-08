Tanzen in der alten «Pflugi»

Geschichte

Jakob Althaus gründete die Pflugfabrik 1884 auf der Brand-fläche eines zuvor abgebrannten Bauernhauses. Teile der Sand-steinumfassungsmauern sowie der Gewölbekeller unter der ­alten Schmiede, der früher als Kohlekeller diente, stammen noch aus der Zeit des früheren Bauernhauses von 1833.



Zuvor, von 1875 bis 1884, war Jakob Althaus in einer Schmiede in Rüdtligen-Alchenflüh eingemietet. Er war der Ururgrossvater von Franz Fankhauser, der heute die Immobilien der Althaus AG verwaltet.



Bis ins Jahr 2000 stellte die Althaus AG als Letzte in der Schweiz Pflüge her. Sämtliche leer stehenden Räume wurden seither als Lager oder wie die alte, geschützte Schmiede als Pausenraum, für Weihnachtsessen oder für Schulungen genutzt.



Vor drei Jahren ging das operative Geschäft des alteingesessenen Ersiger Familienunternehmens in die Robert Aebi Landtechnik AG über. Sämtliche Immobilien blieben in der Althaus AG Ersigen. lia