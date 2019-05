Südindien trifft auf Emmental

Sein Gast sei sehr beeindruckt gewesen von der Art der Bewirtschaftung, namentlich von Melkroboter, GPS-gesteuerten Traktoren oder den Drohnen, die mit Spektralkameras ausgerüstet in Feldern Krankheiten eruieren können oder über dem Wald für das Borkenkäfermonitoring eingesetzt werden.

Pinarayi Vijayan hatte den Weg ins Emmental dank der Vermittlung des Bauernverbandes gefunden. Zuvor hatte er Wirtschaftsminister Guy Parmelin und der UNO in Genf einen Besuch abgestattet. Mit welchen Erkenntnissen der Minister nach Südindien zurückkehren werde, könne er nicht beurteilen, sagte Markus Aebi auf Anfrage.

Tatsächlich bilden Landwirtschaft und Fischerei das Rückgrat der Wirtschaft des Distrikts Kerala, der am Arabischen Meer liegt und fast so gross wie die Schweiz ist, aber mehr als 33 Millionen Einwohner zählt. Was Aebi besonders freut, ist, dass sie von ihrem Gast zu einem Gegenbesuch eingeladen wurden.