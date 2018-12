Strasse nach schwerem Unfall für Stunden gesperrt

Zwischen zwei Kreiseln an der Kirchbergstrasse ereignete sich am Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Dies bestätigt die Kantonspolizei Bern auf Anfrage. Was genau zwischen dem Kreisel an der Tiergartenstrasse und jenem bei der Verzweigung Schachenstrasse/Kirchbergstrasse/Buchmattstrasse vorgefallen war, konnte die Polizei nicht sagen. Auch über Verletzte ist noch nichts bekannt. Die Strasse wird für mehrere Stunden gesperrt sein. Derzeit laufen die Unfallarbeiten und eine Umleitung ist signalisiert. (pd)