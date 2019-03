Als Ferienziel sei das Emmental Mitte des 19. Jahrhunderts populär geworden, stellte Madeleine Ryser anhand der Dokumente fest. Angezogen wurden die Menschen von den zahlreichen Bädern, die Kuren gegen verschiedene Leiden anboten.

Die gute alte Zeit

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde gestressten Städtern offenbar eine Erholung in staubfreier, gesunder Luft mit nahrhaftem Essen empfohlen. Beides hatte das Emmental zu bieten. In einem Dokument aus dem Jahr 1913 fand Madeleine Ryser unter dem Titel «Das Ober-Emmental als Sommerfrische und Ausflugsgebiet» die Feststellung: «Die Feriengäste sind vorwiegend Schweizerleute, die sich in dem Fremdentrubel der ‹haute saison› im Oberland nicht behaglich fühlen.»

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Emmental dann zum Inbegriff für Tradition, Brauchtum und Authentizität. Das sei ein zwiespältiges Etikett, findet Madeleine Ryser, hafte ihm doch nicht nur die Vorstellung von einer guten alten Zeit an, sondern auch der Vorwurf der Rückständigkeit. Die Ausstellungsmacherin möchte nicht in Altem verhaftet bleiben. Deshalb liegen am Schluss des Rundgangs durch die Sonderausstellung im Chüechlihus Post-it-Zettel bereit. Die Besucher sind eingeladen, ihre Wünsche an den Emmentaler Tourismus der Zukunft zu notieren.