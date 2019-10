Statt einer wachsen nun zwei Eichen

Als Tisch und zur Konfirmation

Tatsächlich machten nicht wenige Leute von diesem Angebot Gebrauch: Am 21. Oktober berichtete die BZ darüber, wer alles angerückt war, um sich einen Teil des Baums abzuholen. Der damalige Gemeindeschreiber etwa kaufte Holz, um daraus einen Tisch und zwei Bänke zu fertigen.

Ein anderer holte ein Stück des Baums, weil die Tochter seiner Schwägerin darunter getauft worden war. Er wollte es dem Mädchen später zur Konfirmation schenken. Und ein Mann aus Köniz hatte sich bei der Gemeinde erkundigt, wann der Baum genau gefällt werde. Er wollte sich vorher verabschieden. Seine Eltern hatten ihm unter dem Blätterdach der alten Eiche Geschichten erzählt.

So gab es viele Gründe, warum sich Menschen speziell zum Hochfeld und seinem Baum hingezogen fühlten.

Ein paar davon hat sicher auch die Hochfeldeich-Chilbi geschaffen. Die gibt es immer noch – Eiche hin oder her.

