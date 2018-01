Spital Emmental: Die Millionen sind verbaut

«Die getätigten Investitionen geben uns Sicherheit»

Das Spital Emmental habe in grossem Stil investieren müssen, um nicht in eine medizinische Unterversorgung zu geraten, sagte Verwaltungsratspräsidentin Eva Jaisli.



111 Millionen Franken hat das Spital Emmental für seine Erneuerung investiert. War das Krankenhaus in einem so schlechten Zustand?



Eva Jaisli: Es war tatsächlich so, dass in die beiden Spitalstand­orte Langnau und Burgdorf seit 1982 keine grösseren Investitionen getätigt wurden. Die Fachleute am Spital mussten provisorische Lösungen entwickeln, damit sie dem Versorgungsauftrag gerecht werden konnten.



Trotzdem: Mehr als 100 Millionen Franken sind eine stolze Summe für ein Landspital.



Das stimmt. Allerdings deckt das Spital Emmental ein Versorgungsgebiet ab, das geografisch so gross ist wie der Kanton Zug. Wir müssen die medizinische Versorgung von 130 000 Personen abdecken. Deshalb braucht es Einrichtungen, um ambulant und stationär den Bedürfnissen unserer Patientinnen und Patienten gerecht zu werden. Entsprechend hoch sind die Investitionen. Investiert haben wir zum einen in die Gebäudehülle, also in den Bau des Bettenhauses sowie in jenen des Parkhauses. Zum anderen mussten medizinische und technische Geräte sowie Einrichtungen angeschafft werden. Zudem wurden die Haustechnik und weitere Infrastrukturanlagen modernisiert.



Welchen Nutzen hat die Emmentaler Bevölkerung vom Neubau und von der Gesamt­erneuerung?



Die Patienten haben eine garantierte Wohnortsnähe und können eine qualitativ hochstehende medizinische Versorgung beanspruchen. Dies sowohl für den akutsomatischen und psychiatrischen Bereich als auch und im Speziellen bezüglich Notfallversorgung. Dies ist für Patienten, zuweisende Hausärzte und nachsorgende Institutionen enorm entscheidend. Das Spital hat auch eine Ankerfunktion für die Netzwerkpartner, denn zusammen stellen wir die Versorgung für das Emmental sicher. Die getätigten Investitionen geben uns die Sicherheit, qualitativ und quantitativ den Anforderungen entsprechen zu können.



Ist dieser teure Spitalbau mit hohen Investitionen in kom­plexe medizinische Infrastrukturen auch eine Antwort auf die reale oder zumindest drohende Abwanderung von Patientinnen und Patienten zu anderen, primär Zentrumsspitäler?



Ja. Als der Verwaltungsrat 2008 vom Regierungsrat eingesetzt wurde, liefen wir Gefahr, im ländlichen Raum des Emmentals in eine medizinische Unter­versorgung zu geraten. Ent­sprechend wählten wir eine ­Vorwärtsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, dass man den Bedürfnissen der Bevölkerung sehr klar auf die Spur kommt. Mit entsprechenden Angeboten konnten wir erreichen, dass Kranke in hohem Masse ins Spital Emmental kommen und weniger in die Zentrumskliniken abwandern.



Interview: Urs Egli