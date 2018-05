Spielplätze in Schuss halten

Der Gemeinderat solle eine Strategie für den Erhalt und bedarfsgerechten Ausbau der Spiel- und Freizeitanlagen erarbeiten. Dies verlangt die SP-Fraktion des Burgdorfer Stadtrats.

Am Montag war der Auftrag Thema im Parlament. Der Gemeinderat solle vorlegen, welche finanziellen Mittel dazu nötig seien, den Unterhalt der Spielplätze sowie den Ersatz von in die Jahre gekommenen Geräten zu gewährleisten. Zudem sollten alternative Finanzierungsmodelle geprüft werden.

Der Bereich Stadtgrün nehme sich bereits heute des Unterhalts der Spielplätze laufend an, so ­Gemeinderat Francesco Rappa (BDP). Wie aus der Antwort der Exekutive hervorgeht, werden jährlich 8000 Franken für den Unterhalt aufgewendet. Für den Erhalt des Sachwerts der Spiel­anlagen sind bis zum Jahr 2020 etwa 71 500 Franken budgetiert.

Rappa nannte den Spielplatz im Stadtpark als positives Beispiel, wie mittels Sponsoring ein Spielplatz neu instand gestellt wurde. Insbesondere weil der zuständige Quartierverein, der Altstadtleist, sich damals dafür eingesetzt habe.

«Ich rufe die zuständigen Quartiervereine auf, mit solchen Lösungsansätzen aktiv auf die Verwaltung zuzugehen», sagte Rappa. Diese Zusammenarbeit sei effizienter als der langwierige politische Weg. Nun will der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit Burgdorf ein Konzept für den Spiel- und Bewegungsraum erarbeiten, in dem die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen berücksichtigt werden.

Der Auftrag wurde vom Stadtrat grossmehrheitlich verabschiedet. (rsc)