Spielen, singen und staunen

«Songtext. Verschwendete Zeit zwischen Gitarrensoli.» Mit diesem Slogan warb einst die Gitarrenmarke Gibson für ihre Ware. Und man könnte meinen, am letzten Sonntagmorgen hätten sich alle diesem Satz verschrieben. Das zweite Guitar-Fest in der Burgdorfer Markthalle steht auf dem Programm, und aus dem Meer von Instrumenten erklingen bekannte und weniger bekannte Melodien.

Nach der letztjährigen Ausgabe, die laut dem Veranstalter um die 1500 Besucher anlockte, ist die Konvention in diesem Jahr sogar noch gewachsen. Bei 60 Ausstellern können elektrische und akustische Gitarren, Bassgitarren, Verstärker und jegliches Zusatzequipment gekauft werden; und auch Bands wurden im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht, dass es vielleicht wieder einmal Zeit wäre, den Proberaum zu entrümpeln und nicht mehr Benötigtes feilzubieten. Doch was fasziniert die Leute an diesem im Grunde simplen Instrument, dass sie eine ganze Halle füllen?

Finger gleiten über Griffbrett

Der eingangs erwähnte Satz mag heute zu grossen Teilen zutreffen, aber von irgendwoher ist eine Knabenstimme zu vernehmen. Bald ist der Urheber gefunden: Der zwölfjährige Eric singt «Hurt» in der Version von Johnny Cash und begleitet sich dazu auf der Gitarre. Als Perkussionist steht ihm sein Schulkollege Daron zur Seite. Es folgt ein Blues, bei dem es scheint, als improvisiere der junge Gitarrist das meiste, aber es klingt gut. Seit wann spielt er Gitarre, und was fasziniert ihn daran?

Eric diese Fragen stellen zu können, ist gar nicht so einfach, denn dauernd probiert er eine neue Gitarre aus. Zuerst eine türkisfarbene, dann eine beige und schliesslich noch sonst irgendeine. Und die Wechsel passieren jeweils so schnell, wie seine Finger später über das Griffbrett gleiten und zu minutenlangen Soli ansetzen. Während eines Solos zu unterbrechen, wäre unanständig, also den idealen Moment abwarten. Ein Zitat Lemmy Kilmisters, des Frontmanns der britischen Rockband Motörhead, setzt sich ungewollt in meinem Kopf fest: «Ein Gitarrenriff sollte nie länger sein, als es dauert, eine Bierflasche zu köpfen.»

Die Band im Keller

Eric kennt das Zitat offenbar nicht und spielt munter weiter. Nach einem neuerlichen Rundgang durch die Konvention klappts dann: Mit fünf Jahren habe er begonnen, Gitarre zu spielen. Zuerst noch Flöte, aber das sei gar nichts gewesen für ihn. Auf die Idee sei er wegen der Band seines Vaters gekommen, die jeweils bei ihnen im Keller geprobt habe. «Von da an war ich angefressener Gitarrist und hatte auch schon in einer Band gespielt, bevor ich mit Daron unser Duo gründete», erzählt Eric nicht ohne Stolz. Zwei Stunden übt der Zwölfjährige täglich auf seinem Instrument. Ob er denn keine Hausaufgaben habe? «Doch, doch, aber das reicht trotzdem gut.»

Auch wenn sich zwei Stunden nach viel an­hören, Eric ist in bester Gesellschaft. Wie Slädu, der ehemalige Gitarrist von Gölä und Bligg, einst in einem Interview sagte, habe er während der Schulzeit – wo er notabene keine Hausaufgaben hatte – täglich bis zu zehn Stunden mit seiner Gitarre musiziert. Und auch mit dem Unmut über die Blockflöte ist Eric nicht allein. Der Initiator des Gitarrenfests in Burgdorf, Michael Marti, begann auch in der ersten Klasse mit dem Gitarrenspiel, weil ihm die Flöte nicht behagte. Später sollte Marti, der damals nur wenige Jahre älter war als Eric heute, für eine Fender Jazzmaster einen halben Tag mit dem Zug nach Köln ­fahren.

Heute betreibt der mittlerweile 35-Jährige in Bern ein Gitarrengeschäft. Genau erklären, weshalb sie sich nun aber so für ihr Instrument begeistern, können beide nicht wirklich.

Bob Dylans Gegenstück

Ein Mann um die sechzig erklärt, wie es sich für ihn mit der Faszination für die Gitarre verhalte: «In meiner Jugend hat es mir der schottische Singer-Songwriter Donovan angetan.» Der sei damals eine Art Gegenstück zu Bob Dylan gewesen. «Um ein Lied zu üben, wurde der Song stundenlang immer und immer wieder gehört, bis man das Stück via Gehör auf die Saiten übertragen konnte.» Nichts mit Youtube oder vorgedruckten Songpattern; nicht einmal exakt zurückspulen habe man können, stattdessen hiess es, die Nadel des Plattenspielers immer wieder sachte etwas weiter vorne auf der Scheibe zu platzieren. So habe er unweigerlich eine Beziehung zu diesem Instrument aufgebaut, die noch viel stärker geworden sei, als er herausgefunden habe, dass man Gitarren auch unterschiedlich stimmen könne.

Wieder keine wirklich schlüssige Antwort für die allumfassende Faszination. Vielleicht weiss ein Profimusiker mehr? Hank Shizzoe, vom Rolling Stone als bester nicht amerikanischer Roots-Rock-Songwriter bezeichnet, und Schöre Müller, Frontmann von Span, sind ebenfalls unter den vielen Schaulustigen in der Markthalle. Oder der Mythos Gitarre ist einfacher gestrickt, als man denkt, und Eric Clapton brachte es auf den Punkt: «Wenn man so drüber nachdenkt, ist die Gitarre das Vielseitigste. Ich meine, du kannst sie aufheben und mitnehmen, wohin du auch gehst.» (Berner Zeitung)