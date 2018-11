Sozialdienst streicht KV-Lehrstellen

In diesem Jahr sorgte der Sozialdienst Region Trachselwald für Aufsehen. Mutmassliche Angestellte kreideten ihrem Vorgesetzten unter anderem Unfairness an und fühlten sich vom Verbandsrat nicht ernst genommen. Davon war an der Verbandsparlamentsversammlung im Bären Dürrenroth aber wenig zu spüren. Im Eiltempo wurden die Traktanden abgehandelt, einzig das Votum des Lützelflüher Gemeindevertreters barg etwas Diskussionsstoff.