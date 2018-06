So wird beim Bärenplatz überbaut

Das Vorgehen

Die Pläne zum «Zentrum am Bärenplatz» bedingen eine ­Änderung der baurechtlichen Grundordnung. Die Zone mit Planungspflicht sowie die Überbauungsordnung schickt der ­Gemeinderat ab heute in die öffentliche Mitwirkung. Erarbeitet wurde eine Planungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Projektträgerschaft. Durchgeführt wurde auch ein Gutachterverfahren zwischen März 2016 und März 2018 mit sechs Workshops. Claude Rykart (Architekt), Pascal Vincent (Architekt), Hans Klötzli (Landschaftsarchitekt) und Michael Gerber (Denkmalpfleger Kanton Bern) begleiteten als Externe das Verfahren.



Mitwirkung: Die Unterlagen liegen bis zum 13. Juli in der Bauverwaltung auf und sind auf der Internetseite der Gemeinde online. Am Dienstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr findet im Kirchgemeindehaus in Langnau eine Infoveranstaltung statt.