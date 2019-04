So soll das neue RBS-Depot aussehen

Ebenfalls positiv hervor sticht gemäss RBS das Verkehrskonzept: Die Anlieferung sei rückwärtig über die Kyburgstrasse vorgesehen, womit der Depotverkehr vom Anwohnerverkehr und vom Schulweg getrennt sei.

Das Siegerprojekt wurde geplant durch das Team rund um Penzel Valier AG aus Zürich. Die Architekten von Penzel Valier wurden bereits mehrfach für ihre Projekte ausgezeichnet, so unter anderem auch für das Tramdepot in Bern und das Wasserkraftwerk Hagneck.

Alle acht Wettbewerbsprojekte werden von 26. April bis 6. Mai in der Busgarage in Worblaufen ausgestellt und können ohne Voranmeldung besichtigt werden. Nach der Ausstellung aller Wettbewerbsprojekte wird das Siegerprojekt auch in Bätterkinden präsentiert. Die Bevölkerung wird das Modell und die Visualisierungen im Bahndienstgebäude am Baumgartenweg beim Bahnhof Bätterkinden besichtigen können. Die Öffnungszeiten der Ausstellungen sind hier Link zu finden. In den nächsten Monaten wird der RBS die Depotanlage und insbesondere die Aussenanlage zusammen mit dem Planungsteam weiterentwickeln. Auch die bereits bestehende Projektbegleitgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der Anwohnerschaft, der IG Bätterkinden und der Gemeinde werden in diesen Prozess wieder einbezogen.

Noch hängig ist die Beschwerde der Gemeinde Bätterkinden beim Bundesgericht gegen den Entscheid des Kantons Bern, die Leimgrube als Depotstandort in den Richtplan einzutragen. Der von der Gemeinde geforderte aufschiebende Wirkung hat das Bundesgericht in einem Vorentscheid nicht stattgegeben; der RBS darf damit seine Planungen offiziell weiterführen.