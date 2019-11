So sieht das neue Feuerwehrmagazin aus

So ist die Situation heute

Die Fahrzeuge und das Material der Feuerwehr sind auf zwei Magazine verteilt. Beide stehen in Utzenstorf. Eines befindet sich an der Gotthelfstrasse, eines im Lindenpark. Genutzt werden die beiden Gebäude vom Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme. Wenn es brennt, muss die Feuerwehr in eine der vier Verbandsgemeinden ausrücken. Dazu gehören Utzenstorf, Bätterkinden, Wiler und Zielebach.