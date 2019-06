So gehts dem Unkraut ans Lebendige

Im Volksmund wird es Unkraut genannt, das Grün, das dort wächst, wo Frau und Mann es eigentlich nicht wollen. In den aktuellen Zeiten, in denen Biodiversität in aller Munde ist, spricht man indes nicht von Unkraut. Beikraut oder Wildkraut heisst es. Das störende Kraut setzt derzeit nicht nur im Gemüsegarten, im Rasen, auf dem Kiesplatz oder eben auch am Trottoirrand auf Wachstum. Doch insbesondere auf befestigten Plätzen ist der Einsatz von Herbiziden, also chemischen Präparaten, längst verboten. Sowohl im öffentlichen wie auch im privaten Bereich.