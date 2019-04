Simon Bichsel gibt den Stock weiter

Bichsel lebt in Trubschachen, Aebi in Alchenstorf, Gerber in Langnau. Sie gehören also alle zum Emmental. In den letzten 35 Jahren standen stets Emmentaler an der Spitze der OGG. Vor Gerber war es Hans Spreng, Direktor des Oeschbergs. Am Samstag nun wählte die Versammlung im Maison de la Tête de Moine in Bellelay erstmals wieder einen Seeländer zu ihrem Präsidenten: Peter Gäumann aus Port.

Die Aufgaben wechselten

Es war die 259. Mitgliederversammlung, an der der ehemalige Regierungsstatthalter des Amtes Signau den Stab übergab. 10 Jahre war Bichsel der OGG vorgestanden. Unter seiner Leitung hat sie sich neu positioniert. Denn die OGG drohte überflüssig zu werden. Andere hatten Aufgaben übernommen, die sie sich einst auf die Fahne geschrieben hatte.

Bichsel blickt zurück in die Anfänge der Gesellschaft, also ins 18. Jahrhundert. Eine unsichere Nahrungsmittelversorgung führte dazu, dass man Bschütti sammelte, als Dünger einsetzte und Stickstoff bindende Gräser kultivierte. Das Land musste nicht mehr zwischendurch brach liegen, es konnte durchgehend Gras wachsen, und die Kühe produzierten kräftig Milch.

Simon Bichsel reichte den Stab an Peter Gäumann weiter. Foto: pd

So konnte die Bevölkerung ernährt werden, obwohl sie sich innerhalb von 100 Jahren verdoppelte, wie Bichsel zu bedenken gibt. Im 19. Jahrhundert gründete die OGG dann auf der Rütti eine landwirtschaftliche Schule. Unter der Leitung von Ex-Bundesrat Rudolf Minger sei die Bildung der Bauern aufgebaut worden.

Bichsel beeindruckt, dass Minger dafür zusammenspannte mit Werner Daepp, der zur damaligen Jungbauernbewegung gehörte. Denn auf dem politischen Parkett hätten sich die beiden bekämpft, in der OGG hätten sie aber gemeinsam am Karren gezogen. Ihre politische Unabhängigkeit wertet Bichsel denn auch als ein wichtiges Erfolgsmerkmal der Organisation.