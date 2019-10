Sie heissen Fritz und sind im Verein

Sucht man im elektronischen Telefonbuch nach einem Fritz unter 3550 Langnau, tauchen 68 Nummern auf. In Bärau sind es 18, in Gohl 9, in Oberfrittenbach 2. Neben diesen rund 100, die sich noch in einem Telefonverzeichnis aufführen lassen, wird es in Langnau und Umgebung noch massenhaft andere Fritze geben. Sie alle wären berechtigt, sich jeweils an ihrem Namenstag, am 14. November, im Langnauer Restaurant Jäger einzufinden und dort einen gemütlichen Abend zu verbringen. Sie kämen sogar gratis zu Berner Platte. Einzige Bedingung: Sie müssten dem Fritzenverein beitreten. In der Hoffnung, neue Mitglieder zu gewinnen, habe man vor etwa einem halben Dutzend Jahren beschlossen, das Essen aus der Vereinskasse zu bezahlen, sagt Fritz Wüthrich. Mit seinen 88 Jahren bezeichnet er sich als das «wahrscheinlich älteste» Mitglied.