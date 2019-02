Auf den ersten Blick sieht die kleine Werkstatt von Magdalena Blaser nicht aus wie ein Ort, an dem ganz besondere Instrumente entstehen. Eher wie eine der Werkstätten, die es hierzulande noch in vielen Häusern gibt und wo die Besitzer aus Spass an irgendwas herumwerkeln. Am Fenster steht eine Werkbank, überall hängen oder liegen Werkzeuge. Doch von Herumwerkeln kann bei Blaser keine Rede sein: Sie arbeitet mit teils über 100-jährigen Instrumenten; dabei sind höchste Sorgfalt und Präzisionsarbeit gefragt.