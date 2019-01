Multimedial unterwegs, innovativ und vor allem jung sollen sie sein, die Mitarbeiter, die auf den Stellenportalen gesucht werden. So staunte der 60-jährige Kurt Spiegelberg nicht schlecht, als er in einem Inserat Folgendes las: «Ich suche einen pensionierten Fachmann mit Erfahrung. Eine Generationenzusammenarbeit würde ich begrüssen.» Die Anzeige weckte das Interesse des Ex-Bankers. Zwar hatte er sich frühpensionieren lassen. «Der Ruhestand ist für mich aber noch lange kein Thema.» Er habe also nach genau einer solch neuen Herausforderung gesucht.