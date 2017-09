Seltene Einigkeit im Parlament

Bei so viel Lob für das Planungsteam des Burgdorfer Baudirektors Peter Hänsenberger konnte eigentlich nichts mehr schiefgehen. In allen politischen Lagern des Stadtrats war man sich am Montagabend einig, dass der ­Bushof gebaut und der Bahnhofplatz neu gestaltet werden müsse, um so zur Visitenkarte für Besucherinnen und Besucher der ­Zähringerstadt zu werden. Ohne Gegenstimme votierten alle 37 anwesenden Volksvertreter für den 6,8-Millionen-Franken-Baukredit.

Thomas Gerber (SVP) lobte namens der Geschäftsprüfungskommission die «sehr sorgfältige Ausarbeitung des Projekts» durch die Verantwortlichen der Baudirektion. Alle strittigen Fragen hätten seit der Bewilligung des Projektierungskredits durch den Stadtrat im Februar 2016 ­geklärt werden können. Fragen könne man sich einzig noch, weshalb die BLS so wenig zum Bau beisteuere.

Gesicherte Finanzierung

Die Stadt habe mit den Verantwortlichen der BLS gesprochen und dabei alles versucht, letztlich aber nichts erreicht, erklärte Stadtpräsident Stefan Berger (SP). Man könne die BLS nicht zwingen, sich finanziell am Bau zu beteiligen. Die Finanzierung dieses Schlüsselprojektes für die Region und für die Stadtentwicklung sei jedoch gesichert. Entscheidend ist dabei, dass der Bund 40 Prozent und der Kanton Bern 35 Prozent an die Baukosten von 6,8 Millionen Franken beisteuern werden.

Lediglich 1,4 Millionen Franken wird die Stadt Burgdorf selbst bezahlen müssen. Berger sprach von einem guten und zukunftsorientierten Projekt, das mit wenigen Ausnahmen alle Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes erfülle. Die Kosten hätten zudem «auf ein vertretbares Mass» reduziert werden können. Alle Ziele könnten erreicht werden.

Die Velos und das Gewerbe

SP-Sprecher Fabian Käsermann betonte, für Burgdorf und die umliegenden Gemeinden werde der Bushof zu einem grossen Mehrwert werden. Noch nicht ganz zufrieden sei seine Partei mit der Verkehrsführung für Velofahrer. Die SP fordere deshalb eine klarere Signalisation. Das gleiche Begehren formulierte auch Anna de Quervain (Grüne) namens ihrer Fraktion.

Für die Radfahrer verändert sich die Situation auf dem Bushof dadurch, dass die Durchfahrt über den Bahnhofplatz nicht mehr möglich sein wird. Kritisch merkte sie zudem an, dass dem Behindertengleichstellungsgesetz nicht in allen Teilen entsprochen werden könne. Dies, weil das selbstständige Befahren der Busse mit einem Rollstuhl nicht möglich sein wird. Die Chauffeure werden also trotz neu gebauten Bushaltestellen Rampen montieren müssen.

Lobende Worte für das «exakt und gut ausgearbeitete Projekt» gab es auch von der SVP. Damit könnten ebenso die Landgemeinden mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen werden, sagte Marcel Meier. Nicht ganz zufrieden sei seine Partei mit der geplanten Parkplatzsituation. Der neue Bahnhofplatz nehme so viel Platz in Anspruch, dass sich dies zuungunsten des Individualverkehrs auswirken könnte. Meier erinnerte an die Interessen des Gewerbes und der Laden­besitzer. Das Bahnhofquartier dürfe nicht zu einem zweiten Fall Oberstadt werden.

Zweijährige Bauzeit

Als Wermutstropfen bezeichnete Philipp Schärf die Tatsache, dass der Bushof nicht durchgehend überdacht werde. Auch die Installation einer Fotovoltaikanlage «wäre sinnvoll gewesen», sagte der GLP-Sprecher. Von der Energiestadt Burgdorf hätte sich seine Partei deshalb «mehr Mut» gewünscht. Trotzdem sei das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Projektes «optimal». Mit Freude stimmten Tabea Bossard (EVP) namens ihrer Fraktion und FDP-Sprecher Jürg Kämpf zu.

Mit 37 zu 0 Stimmen hiess der Stadtrat den Millionenkredit gut. Nach zweijähriger Bauzeit sollen Bushof, Bahnhofplatz und Bahnhofstrasse im Sommer 2020 eingeweiht werden. (Berner Zeitung)