Maeder AG Zollbrück. Der Name ist im Emmental und über die Region hinaus vielen ein Begriff. «Im Kopf verbinden ihn die meisten mit Kartoffeln und Äpfeln», weiss Markus Stöckli. Er ist seit Anfang Jahr Inhaber der Maeder AG und arbeitet also mit dem Namen jener Firma, die den Bauern jahrzehntelang ihre Produkte abnahm und sie so aufbereitete, wie sie später im Detailhandel angeboten wurden.