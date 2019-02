Natürlich nicht für den Menschen, aber für ihre Beute: Larven, Wasserinsekten und kleine Schnecken. Eine Wasserspitzmaus kann etwa zwanzig Sekunden unter Wasser bleiben. Sie hat ein extra dickes Fell, das Luft einschliesst. So wird die Taucherin nicht nass und kühlt nicht aus. Eine Überlebensspezialistin ist auch die Waldmaus. Sie übersteht den Winter, indem sie schrumpft.

Sie nimmt nicht nur an Körpergewicht ab, sondern reduziert die Knochendichte, und auch die Organe werden kleiner. Das hat zur Folge, dass sie weniger Futter braucht und den Energiehaushalt besser ausgleichen kann. Denn Winterschlaf hält sie nicht.

Futtern, was das Zeug hält

Sowieso sei der Energiehaushalt bei Mäusen eine aufwendige Sache, erklärte Briner. Weil sie so klein sind, ist die Gefahr, auszukühlen, speziell gross. Also müssen sie futtern, was das Zeug hält. Eine Feldmaus etwa ruht nur kurze Zeit, dann macht sie sich wieder auf die Suche nach Essbarem.

«Feldmäuse schwärmen nur aus, wenn sie keine Alternative haben.»Thomas Briner, Biologe und Mäusespezialist

Damit sind wir bei einer weiteren Vertreterin der kleinen Fellknäuel, bei der Feldmaus. Sie gehört zu den Nagetieren, frisst Körner und Samen, knabbert Wurzeln und Blattwerk. Wer nun glaubt, die Feldmaus unterwandere ganze Landwirtschaftsgebiete auf der Suche nach Futter, der irrt.

Hat sie ein geeignetes Habitat, etwa eine Buntbrache, dann verlässt sie es kaum. Thomas Briner hat Feldmäuse besendert und herausgefunden, dass sie etwa 95 Prozent der Zeit in «ihrer» Hecke verbringen. «Feldmäuse schwärmen nur ins Landwirtschaftsgebiet aus, wenn sie keine Alternativen haben.»

Hilf dem Feind

Apropos Hecken, Buntbrachen und so weiter. Wolle man Mäuse bekämpfen, so der Biologe, rate er, ihre Feinde zu stärken. Will heissen: Sitzstangen für Greifvögel aufstellen, Hecken anpflanzen – nicht für die Mäuse, sondern damit sich ihre Feinde wie etwa Fuchs, Hermelin oder Mauswiesel wohl fühlen. Denn für sie und andere ist die Maus Grundnahrungsmittel.