Schüler erhalten eigene Laptops

Die Ausbildung des Nachwuchses ist in Rüegsau immer wieder Thema: Wird das Oberstufenzentrum in Rüegsauschachen nun saniert? Wenn ja, zu welchem Preis? Wenn nein, wohin mit den Kindern? Ein Bürgerkomitee hat vor drei Monaten die nötigen Unterschriften gesammelt, um die Abstimmung über das Schulhaus bald neu aufzugleisen. So weit, so bekannt.