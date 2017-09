Schloss Burgdorf an Stiftung übergeben

Das Schloss Burgdorf, das am Samstag vom Kanton an eine Stiftung abgegeben wurde, soll künftig eine Jugendherberge, ein Museum, ein Restaurant und das städtische Trauungszimmer beherbergen.

Die Vorsteherin der kantonalen Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, Barbara Egger-Jenzer, überreichte die Schlüssel für die bisher kantonseigene Zähringeranlage der Stiftung Schloss Burgdorf, wie die Berner Staatskanzlei am Samstag mitteilte. Sie freue sich, dass das Schloss «von einem Sitz der Obrigkeit zu einem Schloss für die ganze Bevölkerung» werde, wird Egger-Jenzer in der Mitteilung zitiert.

Stiftungsratspräsident Markus Meyer sagte bei der Übergabe, es handle sich dabei nicht um ein Geschenk, sondern bedeute «vielmehr die Übernahme einer grossen Verantwortung». Sie wollten alles daran setzen, dass die Pläne rasch umgesetzt werden könnten.

Eröffnung im Frühling 2020 geplant

Das nationale Baudenkmal Schloss Burgdorf gehörte bisher dem Kanton Bern. Lange Zeit waren in den historischen Mauern Amtsstuben und ein Regionalgefängnis eingerichtet, bis die Kantonsverwaltung vor ein paar Jahren in einen Neubau am Stadtrand umzog. Die Stiftung hofft, «das neue Schloss» im Frühling 2020 eröffnen zu können. Ende Mai wurde bekannt, dass der geplante Umbau unter anderem wegen Altlasten 2,3 Millionen mehr kostet, als bisher angenommen. Insgesamt werden nun 16,5 Millionen Franken benötigt, davon seien 13,4 Millionen zugesichert.

Im November 2015 hatte der bernische Grosse Rat 4,4 Millionen Franken aus dem kantonalen Lotteriefonds und zwei Millionen Franken aus ordentlichen Staatsmitteln an den Umbau des Schlosses genehmigt. Der Stiftungsrat bemühe sich mit allen Kräften, die fehlenden 3,1 Millionen Franken zu beschaffen, damit der Umbau im Frühling 2018 starten könne, hiess es weiter. (sih/sda)